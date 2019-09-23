Прошли аукционы на право кредитования Новосибирской области

ПАО Банк «ФК Открытие» получило право кредитовать Новосибирскую область. Банк выиграл аукционы, которые проводило региональное министерство финансов и налоговой политики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным новосибирского минфина, речь идет о семи аукционах по 500 млн руб. Они проводились в целях рефинансирования госдолга региона. Средства будут предоставлены в форме возобновляемых кредитных линий со сроками действия 810 дней. Помимо Банка «ФК Открытие» в аукционах принимало участие ПАО «Сбербанк».

«Процентная ставка за пользование денежными средствами будет «плавающей», ее уровень может изменяться в случае принятия Банком России соответствующего решения. На сегодняшний день эта ставка составляет от 7,46 до 7,54% годовых», - говорится в сообщении минфина об итогах аукционов.

Госдолг Новосибирской области на 1 сентября 2019 года составлял 35,1 млрд руб.

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