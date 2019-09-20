Маслоэкстракционный завод появится в Новосибирской области

В Купинском районе Новосибирской области будет построен маслоэкстракционный завод. Об этом было объявлено в ходе международного форума технологического развития «Технопром-2019», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Завод будет создан на базе комплекса АО «Купинский элеватор». Соглашение о сотрудничестве с ООО «Трансхимэкспорт», которое планирует его развивать, подписал на форуме новосибирский губернатор Андрей Травников.

«Соглашение… подразумевает реализацию инвестпроекта по модернизации производственного комплекса АО «Купинский элеватор», расположенного в городе Купино. Проект включает строительство маслоэкстракционного завода производительностью до 500 тонн в сутки, а также ввод в эксплуатацию новых емкостей для хранения сельскохозяйственных культур», - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

По данным «Коммерсантъ-Сибирь», инвестиции в проект составят 2-3 млрд руб. Реализовать его планируется в течение двух-трех лет.

«Стратегическая цель «Трансхимэкспорта» в рамках аграрного проекта - организация логистической цепочки поставок зерна и масла из Сибири через порты Дальнего Востока в страны АТР и потенциальная реализация инвестиционного проекта ООО «Трансхимэкспорт» при поддержке администрации Новосибирской области является началом большого пути по формированию вертикально интегрированного сельскохозяйственного кластера», - отметили в компании.

ООО «Трансхимэкспорт» было создано в 2000 году.

Фото: сайт ООО «Трансхимэкспорт»