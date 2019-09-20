20 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Маслоэкстракционный завод появится в Новосибирской области

Главная Экономика
Новосибирск
10:48 20 Сентября 2019
строительство, завод, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Купинском районе Новосибирской области будет построен маслоэкстракционный завод. Об этом было объявлено в ходе международного форума технологического развития «Технопром-2019», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Завод будет создан на базе комплекса АО «Купинский элеватор». Соглашение о сотрудничестве с ООО «Трансхимэкспорт», которое планирует его развивать, подписал на форуме новосибирский губернатор Андрей Травников.

«Соглашение… подразумевает реализацию инвестпроекта по модернизации производственного комплекса АО «Купинский элеватор», расположенного в городе Купино. Проект включает строительство маслоэкстракционного завода производительностью до 500 тонн в сутки, а также ввод в эксплуатацию новых емкостей для хранения сельскохозяйственных культур», - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

По данным «Коммерсантъ-Сибирь», инвестиции в проект составят 2-3 млрд руб. Реализовать его планируется в течение двух-трех лет.

«Стратегическая цель «Трансхимэкспорта» в рамках аграрного проекта - организация логистической цепочки поставок зерна и масла из Сибири через порты Дальнего Востока в страны АТР и потенциальная реализация инвестиционного проекта ООО «Трансхимэкспорт» при поддержке администрации Новосибирской области является началом большого пути по формированию вертикально интегрированного сельскохозяйственного кластера», - отметили в компании.

ООО «Трансхимэкспорт» было создано в 2000 году.

Фото: сайт ООО «Трансхимэкспорт»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Выставка на будущее

Выставка на будущее

18 Сентября 2019 г.
В новосибирском Экспоцентре начал работу форум «Технопром-2019»
Новости Новосибирска: Усиливается конкуренция регионов за право на создание российских НОЦ

Усиливается конкуренция регионов за право на создание российских НОЦ

18 Сентября 2019 г.
26 субъектов федерации подали заявки
Новости Новосибирска: В Новосибирске планируют организовать производство полимерных люков

В Новосибирске планируют организовать производство полимерных люков

17 Сентября 2019 г.
Предприятию нашли место на площадях ПАТП-8
Новости Новосибирска: Завод «Балтика-Новосибирск» ввел в строй очистные сооружения

Завод «Балтика-Новосибирск» ввел в строй очистные сооружения

17 Сентября 2019 г.
Объем инвестиций в проект составил 519,5 млн рублей
Новости Новосибирска: Новосибирские инноваторы добились субсидий

Новосибирские инноваторы добились субсидий

16 Сентября 2019 г.
Министерство науки и инновационной политики области подвело итоги конкурса
Новости Новосибирска: «БКС Премьер» о новых возможностях для инвесторов

«БКС Премьер» о новых возможностях для инвесторов

16 Сентября 2019 г.
Есть ли альтернатива банковским вкладам?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске открыли фехтовальный центр

В Новосибирске открыли фехтовальный центр

16 Сентября 2019 г.
Здесь пройдет чемпионат России 2020 года
Новости Новосибирска: В новосибирской строительной компании накопились долги по зарплате

В новосибирской строительной компании накопились долги по зарплате

17 Сентября 2019 г.
Уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО «Бастион Новосибирск»
Новости Новосибирска: Молния попала в движущийся автомобиль в Новосибирске

Молния попала в движущийся автомобиль в Новосибирске

17 Сентября 2019 г.
Водитель не пострадал, Toyota RAV4 придется ремонтировать
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356