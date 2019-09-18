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Выставка на будущее

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Новосибирск
18:28 18 Сентября 2019
технологии, форум, выставка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В новосибирском Экспоцентре начал работу международный форум технологического развития «Технопром-2019». Ожидается, что его мероприятия посетят 8,5 тыс. человек. По традиции форум сопровождает выставка, на которой представлены новейшие разработки, сделанные в регионе в сфере высоких технологий. Кроме того, посетители выставки могут ознакомиться с масштабными проектами. В числе участников выставки РЖД, «Ростелеком», топливная компания «Росатома» ТВЭЛ и др.

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