Выставка на будущее

В новосибирском Экспоцентре начал работу международный форум технологического развития «Технопром-2019». Ожидается, что его мероприятия посетят 8,5 тыс. человек. По традиции форум сопровождает выставка, на которой представлены новейшие разработки, сделанные в регионе в сфере высоких технологий. Кроме того, посетители выставки могут ознакомиться с масштабными проектами. В числе участников выставки РЖД, «Ростелеком», топливная компания «Росатома» ТВЭЛ и др.