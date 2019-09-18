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Усиливается конкуренция регионов за право на создание российских НОЦ

Главная Экономика
Новосибирск
12:15 18 Сентября 2019
центр, форум, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Уже 26 российских регионов подготовили заявки на создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Об этом стало известно в ходе заседания в Новосибирске рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Число регионов назвал новосибирский губернатора Андрей Травников, возглавляющий группу. Заседание прошло в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2019». При этом, по словам главы области, рабочей группе Госсовета удалось убедить правительство РФ не ограничиваться созданием 15 НОЦ.

«Нам (Новосибирской области) необходимо создавать как минимум, два НОЦ: один мультидисциплинарный, один медицинский», - заявил Андрей Травников (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Напомним, в декабре 2018 года он говорил о необходимости сформировать в регионе как минимум три НОЦ.

«Основной НОЦ, который готов к реализации, - это на базе НГУ и на базе СО РАН – практически уже сформирован. Нам необходим также центр в Краснообске для создания агрокластера, вошедшего в «Академгородок 2.0», а также есть заявка на создание НОЦ на базе исследовательского медицинского центра имени Мешалкина», - заявлял губернатор.

В свою очередь, заместитель директора департамента государственной научной и научно-технической политики министерства науки и высшего образования РФ Андрей Аникеев уточнил, что конкурсный отбор регионов на создание НОЦ должен состояться в 2020-2021 годах, а гранты будут выделены победителям до 2024 года.

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин поручил к 2024 году создать в стране не менее 15 НОЦ на основе интеграции деятельности университетов и бизнес-структур. В 2019 году в пилотном режиме уже было отобрано пять НОЦ: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Фото: pixabay.com

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