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В Новосибирске планируют организовать производство полимерных люков

Главная Экономика
Новосибирск
17:00 17 Сентября 2019
площадка, предприятие, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» и ЗАО ЦИЭБ «Русич» могут создать совместное предприятие. Оно займется изготовлением полимерных люков и дождеприемных решеток, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Такая возможность обсуждалась в ходе рабочей поездки мэра Анатолия Локтя на производственную площадку ПАТП-8. Муниципалитету эта продукция необходима для создания эффективной системы ливневой канализации.  

«Мы рассматриваем возможность объединить усилия этих двух структур и создать на базе ПАТП-8 совместное предприятие по производству дождеприемников, решеток и люков из композитных материалов. Те, что установлены сегодня – чугунные, металлические, являются центром внимания «черных» металлосборщиков. Город несет серьезные финансовые потери из-за постоянного воровства конструкций. Надеемся, производство, которое, возможно, начнет работать уже этой осенью, поможет решить этот вопрос», - процитировал пресс-центр мэрии главу города.

Производственная база МКП ПАТП-8 расположена на ул. Сибиряков-Гвардейцев,49/4. Она занимает около 5 га. В 2008 году перевозочная деятельность предприятия была прекращена. Одним из основных направлений деятельности группы компаний «Русич», говорится на ее сайте, является комплексное обслуживание систем энерго- и водоснабжения, канализации, монтаж котельного оборудования, тепловых сетей.

Фото: pixabay.com

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