Завод «Балтика-Новосибирск» ввел в строй очистные сооружения

Завод «Балтика-Новосибирск» ввел в эксплуатацию биологические очистные сооружения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Они призваны минимизировать воздействие стоков на окружающую среду.

«Благодаря анаэробному реактору появляется возможность увеличить объемы получаемого биогаза, что позволяет снизить затраты на тепловую энергию на 10%, уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также сохранить природные ресурсы», - отметили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Сумма инвестиций в проект, по данным ведомства, составила 519,5 млн руб. Тендер на строительство очистных сооружений на новосибирском предприятии «Балтики» был объявлен в начале прошлого года. Тогда в компании указывали на то, что мощность комплекса будет рассчитана на весь объем образующейся на производстве сточной воды.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале 2018 года очистные сооружения ввел в строй другой новосибирский завод - «Сибирское молоко», являющийся филиалом АО «Вимм-Билль-Данн».

Фото: сайт министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области