Новосибирские инноваторы добились субсидий

Победителями конкурса инноваторов, проведенного министерством науки и инновационной политики Новосибирской области, стали 15 компаний. Они получат субсидии на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Победившие компании работают в разных отраслях. Например, АО «Электроагрегат» представило «Разработку двухсистемной модульной зарядной станции для электрического транспорта». ООО «Городские теплицы» намерено заниматься «Разработкой технологий выращивания овощных культур и клубники в условиях закрытого грунта и искусственного микроклимата в вертикальных фермах», ООО «Предприятие «Элтекс» - проектом «Умный дом. Подсистема интеллектуального видеонаблюдения» и т. д.

«При определении победителей… учитывалось соответствие проектов приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности Новосибирской области, технологическим направлениям программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года. Помимо этого учитывался также научно-технический уровень проектов, ожидаемые научно-технические результаты, конкурентные преимущества, наличие научных работ, публикаций, патентов и авторских свидетельств по тематике проекта, значимость ожидаемых научно-технических результатов для социально-экономического развития Новосибирской области», - прокомментировал результаты конкурса министр Алексей Васильев.

Конкурс был объявлен в мае 2019 года, всего была подана 21 заявка. По данным сайта ведомства, субсидии выдаются на срок реализации проекта, не превышающий двух календарных лет, в порядке софинансирования 50% от стоимости проекта, но не более 3 млн руб. в год.

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