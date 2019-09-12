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Новосибирская промышленность за пределами областной столицы почти перестала расти

Главная Экономика
Новосибирск
17:28 12 Сентября 2019
производство, промышленность, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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Промышленное производство в Новосибирской области за пределами Новосибирска в среднем резко сбавило темп роста. Об этом свидетельствуют данные минэкономразвития региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ведомство подвело итоги социально-экономического развития муниципальных районов и городов области за первое полугодие 2019 года. На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что ситуация в муниципальных образованиях «в основном остается стабильной». В частности, индекс промпроизводства составил 101,2%.

Впрочем, результаты в отдельных районах значительно отличаются друг от друга.

«Наибольшее значение индекса промышленного производства в Болотнинском районе (163%) обусловлено значительным ростом объемов производства на обрабатывающих предприятиях (ЗАО «Болотнинская гофротара»); в Баганском районе (150%) - за счет предприятия ООО «Ассоциация» (Баганский элеватор); в Карасукском, Доволенском и Здвинском районах – за счет высоких темпов роста производства на обрабатывающих предприятиях и открытия новых производств», - отметили в минэкономразвития.

С другой стороны, примерно в трети муниципалитетов вообще имеет место падение этого показателя. Сильнее всего в Кочковском районе – на 25% В результате итоговый общий индекс оказался сравнительно небольшим. Для сравнения, в первом полугодии 2018 года индекс промпроизводства составлял 125,2%.

Фото: сайт минэкономразвития Новосибирской области

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