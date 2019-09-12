Средства на строительство новосибирского СКИФа запаздывают

Срок сдачи в эксплуатацию центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) может быть сорван из-за задержки финансирования. СКИФ должен быть построен в Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О существовании такой угрозы для проекта на общем собрании СО РАН сообщил глава отделения Валентин Пармон.

«С реализацией этого проекта возникли неожиданные проблемы, затрудняющие его выполнение в установленные президентом России сроки… Финансирование полностью подготовленного и прошедшую необходимую экспертизу проекта должно было начинаться еще в мае, а уже середина сентября», - процитировал ученого ТАСС.

По данным информагентства, председатель СО РАН вынес на голосование вопрос об обращении в профильные федеральные министерства в связи со сложившейся ситуацией. Большинство участников общего собрания поддержало инициативу.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле этого года территориальное управление Росимущества в Новосибирской области передало Институту катализа СО РАН право бессрочного пользования участком в наукограде Кольцово. Он предназначен для строительства СКИФа. Установка будет включать в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус. Строительство первой очереди стоимостью 37,1 млрд руб. должно быть завершено до 31 декабря 2023 года.