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Новосибирская лесопереработка должна вырасти на 20%

Главная Экономика
Новосибирск
10:17 12 Сентября 2019
лес, производство, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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Объем производства новосибирских предприятий лесопереработки в этом году должен превысить показатель предыдущего года на 20%. Об этом говорилось на мероприятии в региональном правительстве, посвященном Дню работников леса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рост объемов предусмотрен производственной программой, разработанной областным министерством природных ресурсов и экологии. Основанием для роста стало внедрение новых лесоперерабатывающих мощностей. По данным министра природных ресурсов Андрея Даниленко, в этом году АО «Сузунский лесхоз», ООО «Сибирский ЛПК» и ряд других предприятий отрасли планируют запуск нового оборудования.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в этом году на территории земель лесного фонда лесовосстановление проведено на площади 1,2 тыс. га, что составляет 95% от запланированного годового объема. На оставшейся площади мероприятия будут проведены осенью. Объем страхового фонда семян лесных растений составляет 621 кг.

Фото: pixabay.com

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