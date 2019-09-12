Новосибирская лесопереработка должна вырасти на 20%

Объем производства новосибирских предприятий лесопереработки в этом году должен превысить показатель предыдущего года на 20%. Об этом говорилось на мероприятии в региональном правительстве, посвященном Дню работников леса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рост объемов предусмотрен производственной программой, разработанной областным министерством природных ресурсов и экологии. Основанием для роста стало внедрение новых лесоперерабатывающих мощностей. По данным министра природных ресурсов Андрея Даниленко, в этом году АО «Сузунский лесхоз», ООО «Сибирский ЛПК» и ряд других предприятий отрасли планируют запуск нового оборудования.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в этом году на территории земель лесного фонда лесовосстановление проведено на площади 1,2 тыс. га, что составляет 95% от запланированного годового объема. На оставшейся площади мероприятия будут проведены осенью. Объем страхового фонда семян лесных растений составляет 621 кг.

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