Новосибирских ритейлеров тревожит платежеспособность покупателей

Все больше представителей новосибирского ритейла видят основную проблему этого бизнеса в недостаточном платежеспособном спросе. О настроениях руководителей торговых компаний региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новосибирскстат подвел итоги ежеквартального выборочного опроса ритейлеров. По его данным, если в третьем квартале 2018 года 56,1% опрошенных топ-менеджеров называли недостаточный платежеспособный спрос в числе негативных факторов, то год спустя уже 64,3%. При этом, конкуренция торговых предприятий растет. Этот фактор упомянули на этот раз 68,6% опрошенных руководителей организаций (в третьем квартале 2018-го – 57,9%).

Перед этими проблемами отступают даже такие, как высокая арендная плата, уровень налогов и транспортные расходы. Они тревожат уже меньшее количество ритейлеров.

«Несмотря на объективные трудности, большинство руководителей организаций, принявших участие в обследовании в III квартале 2019 года, достаточно позитивно оценили перспективы развития экономической ситуации в розничной торговле и только 11,4% опрошенных руководителей спрогнозировали ее ухудшение в IV квартале 2019 года», - отметили в Новосибирскстате.

В настоящее время 90% руководителей торговых организаций оценили текущую экономическую ситуацию как благоприятную. Это на 0,5% больше, чем год назад.

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