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В Сибири соберут 14,5 млн тонн зерновых

Главная Экономика
Новосибирск
17:25 10 Сентября 2019
зерно, уборка, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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Валовой сбор зерна в Сибирском федеральном округе (СФО) в этом году прогнозируется в объеме 14,5 млн т. О перспективах производителей зерна сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифру назвал полпред российского президента в СФО Сергей Меняйло. Сегодня в Новосибирске он провел совещание, посвященное проведению уборочных работ, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

По данным Сергея Меняйло, к настоящему времени обмолочено более 40% площадей зерновых, что в два-три раза больше, чем на аналогичный период 2018 года. Как сообщали Sibnovosti.ru, в 2018 году было получено 16,7 млн т. В июле гендиректор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков прогнозировал, что в 2019-м урожай в СФО составит 15-15,5 млн т.

По данным новосибирского минсельхоза, показатель 1 млн т зерна в регионе был достигнут 6 сентября – на полмесяца раньше, чем в прошлом году. В Алтайском крае получено уже 3 млн т, в Омской области – 0,9 млн т.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Алтайского края

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