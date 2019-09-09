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Гостям алтайского «Манжерока» сократили дорогу в гору

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Новосибирск
20:05 9 Сентября 2019
дорога, курорт, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На горнолыжном курорте «Манжерок» в Республике Алтай введена в строй новая канатная дорога, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Инвестиции «Сбербанка России» в развитие инфраструктуры курорта, которая призвана обеспечить его круглогодичную загрузку, уже составили 1,4 млрд руб.

«Сбербанк намерен сделать Манжерок точкой притяжения для туристов. Мы проинвестировали в инфраструктуру около 1,4 млрд рублей. Следующие этапы развития также требуют значительных вложений», - заявил на церемонии пуска нового подъемника президент «Сбербанка России» Герман Греф.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле прошлого года ООО «Доппельмайр Раша» (дочерняя компания австрийского Ropetrans International GmbH) было признано победителем конкурса на право поставки, монтажа и пусконаладки оборудования канатной подвесной дороги стоимостью 941 млн руб. Ее протяженность составляет 2,4 км, которые могут быть преодолены за шесть минут. 82 подвесные восьмиместные кабины обеспечивают пропускную способность трассы в 2,4 тыс. человек в час. До настоящего времени в «Манжероке» функционировала только кресельная канатная дорога. Путь на ней на гору Малая Синюха занимал около получаса.

В перспективе в составе «Манжерока» должны появиться парк, пляж, бассейн, лыжный центр и ресторан на вершине Малой Синюхи. По оценке Олега Хорохордина, избранного вчера главой Республики Алтай, всесезонный курорт смогут посещать до 800 тыс. гостей в год (в настоящее время – около 200 тыс.).

Комплекс расположен в 45 км от Горно-Алтайска, рядом с Чуйским трактом, на склонах горы Малая Синюха и земельных участках побережья Манжерокского озера. В настоящее время власти республики и руководство «Сбербанка России» согласовывают порядок и условия передачи озера под управление банка. По словам Германа Грефа, это позволит восстановить экологию водоема, нарушенную подрядчиками.

Больше фото – здесь.

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