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Новосибирский «Завод «Экран» остается на площадке «Сибэлектротерма»

Главная Экономика
Новосибирск
17:16 9 Сентября 2019
завод, парк, аренда
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Завод «Экран» получило в аренду имущественный комплекс новосибирского завода «Сибэлектротерм» до конца июля 2020 года. О подписании договора сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Завод «Экран», специализирующийся на управлении промпаркам, входит в «РАТМ Холдинг». Компания получила в управление промзону ОАО «Сибэлектротерм» в октябре 2018 года. Объем вложений в промышленную и инженерную инфраструктуру площадки за прошедшее время составил 120 млн руб.

«АО «Завод «Экран» заключил договор цессии на погашение 40-миллионного долга, накопленного предприятием перед АО «Новосибирскэнергосбыт», таким образом, сняли ограничения на поставку электроэнергии к объектам», - приводит пресс-служба холдинга» комментарий гендиректора «Экрана» Александра Журавлева.

На площадке «Сибэлектротерма», находящегося в процедуре банкротства, «Завод «Экран» реализует промышленный парковый проект, приоритетные направления которого – металлообработка и литейное производство. Сейчас здесь работает 20 компаний.

Фото: сайт «РАТМ Холдинга»

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