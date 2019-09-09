Новосибирский «Завод «Экран» остается на площадке «Сибэлектротерма»

АО «Завод «Экран» получило в аренду имущественный комплекс новосибирского завода «Сибэлектротерм» до конца июля 2020 года. О подписании договора сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Завод «Экран», специализирующийся на управлении промпаркам, входит в «РАТМ Холдинг». Компания получила в управление промзону ОАО «Сибэлектротерм» в октябре 2018 года. Объем вложений в промышленную и инженерную инфраструктуру площадки за прошедшее время составил 120 млн руб.

«АО «Завод «Экран» заключил договор цессии на погашение 40-миллионного долга, накопленного предприятием перед АО «Новосибирскэнергосбыт», таким образом, сняли ограничения на поставку электроэнергии к объектам», - приводит пресс-служба холдинга» комментарий гендиректора «Экрана» Александра Журавлева.

На площадке «Сибэлектротерма», находящегося в процедуре банкротства, «Завод «Экран» реализует промышленный парковый проект, приоритетные направления которого – металлообработка и литейное производство. Сейчас здесь работает 20 компаний.

Фото: сайт «РАТМ Холдинга»