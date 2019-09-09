Деловой совет Россия-АСЕАН и Фонд Росконгресс в рамках 5-го Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) организовали и провели Бизнес-диалог Россия-АСЕАН. В мероприятии приняли участие более 100 представителей бизнеса и государственных органов России и стран АСЕАН.

Модератором дискуссии выступил Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, который в ходе приветственного слова отметил наличие серьезного потенциала сотрудничества России и стран АСЕАН, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий и цифровой экономики.

Министр планирования национального развития Республики Индонезия Бамбан Броджонегоро отметил, что Индонезия входит в десятку крупнейших торговых партнеров России по объему экспорта своей продукции. Также он выделил активное инвестиционное сотрудничество двух стран – так Россия вложила средства в 134 индонезийских проекта на общую сумму 15 млн.долл. По словам Министра Индонезия активно экспортирует в Россию пальмовое масло, каучук, кокос, однако существующие таможенные пошлины сдерживают объемы поставляемой продукции. В этой связи он предложил подумать над возможностью заключения соглашения о зоне свободной торговли между Россией и Индонезией или между Россией и АСЕАН. Также в ходе своего выступления Бамбан Броджонегоро призвал российский бизнес участвовать в реализации инфраструктурных объектов в связи с переносом столицы Индонезии из Джакарты на остров Калимантан в 2024 году.

Заместитель генерального директора государственной корпорации «Ростех», председатель Российско-Сингапурского делового совета Николай Волобуев рассказал о разработанной деловым советом платформе RusTrade, способствующей продвижению российской высокотехнологичной продукции на рынок Сингапура. На ней зарегистрировано почти 82 тысячи компаний из 23 стран, включая страны АСЕАН. Также он осветил деятельность российского Центра зарубежного продвижения, который находится в одном из технопарков Сингапура, на территории центра проводятся тематические выставки российских компаний по производству медицинской техники, телекоммуникационного оборудования, композитных материалов.

Генеральный директор Progression Engineering (S) Pte Ltd (Сингапур) Винни Тео проинформировала участников бизнес-диалога о деятельности своей компании, которая занимается защитой интеллектуальной собственности, а также помогает российским высокотехнологичным компаниям выходить на рынок Сингапура.

Нгуен Тхань Хунг, основатель Sovico Group, заместитель председателя совета директоров Vietjet Air (Вьетнам) в ходе выступления отметил большой потенциал авиационной отрасли Вьетнама, которая входит в топ-5 быстрорастущих во всем мире. Он сообщил, что в результате проведенных переговоров рамках ВЭФ-2019 компания Vietjet Air планирует запустить прямые авиарейсы между Владивостоком и Ханоем.

Главный исполнительный директор, председатель исполнительного комитета TPI Polene Public Company Limited (Таиланд) Леофайратана Прачай рассказал о перспективах сотрудничества его компании с российской стороной в области строительства турбин для электростанций, а также предложил рассмотреть возможность организации поставок электричества с Дальнего Востока России в страны Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланд.

Алексей Пахоменко, заместитель генерального директора по программам и стратегии, АО «Вертолеты России» подчеркнул, что в рамках бизнес-миссии компании весной 2019 года в страны АСЕАН удалось заключить «мягкие» контракты с Вьетнамом, Таиландом, Камбоджей и Малайзией на поставку российских вертолетов. «Вертолеты России» занимают более 18 % вертолетного рынка в мире в денежном выражении и нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества со странами АСЕАН, - заявил А.Пахоменко.

Максим Кобин, управляющий директор по клиентской работе АО «Российский экспортный центр» рассказал об экспортной поддержке российских компаний и кредитно-страховой поддержке российских компаний на направлении АСЕАН.