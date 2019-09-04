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Проект программы развития Дальнего Востока «в целом разработан»

Главная Экономика
Новосибирск
18:12 4 Сентября 2019
дальний, путин, восток
Автор: Sibnovosti.ru
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Российские власти подготовили проект национальной программы развития Дальнего Востока. Она рассчитана до 2025 года и на перспективу до 2035 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О подготовке документа президент РФ Владимир Путин сообщил на заседании президиума Госсовета. Оно прошло во Владивостоке, где сегодня открылся Восточный экономический форум (ВЭФ-2019).

«Год назад мы договорились, что к нынешнему президиуму будет подготовлен проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Проект в целом разработан. Добавлю, что работа над программой шла, что называется, «с земли». В ее открытом обсуждении, в том числе с помощью современных интерактивных площадок, приняли участие более 230 тыс. граждан. Дискуссии шли и в региональных законодательных собраниях, и в муниципалитетах», - сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

В документе отражены цели и мероприятия по развитию каждого из 11 регионов Дальнего Востока.

«Декларации, благие пожелания никому не нужны. Мы с вами прекрасно это понимаем. Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, а значит подкреплены адекватными ресурсами, включая бюджетные средства», - отметил также Владимир Путин.

Фото: сайт президента России

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