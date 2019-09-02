Еда высокого полета

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15:08 2 Сентября 2019
питание, фабрика, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В новосибирском аэропорту Толмачёво открылась фабрика бортового питания. Она способна выпускать 4 млн наборов в год. Это совместный проект АО «Аэропорт Толмачево» холдинга «Новапорт» и LSG Lufthansa Service - ведущего мирового производителя и оператора в сфере бортпитания. Объем инвестиций составил 600 млн руб. Фабрика способна удовлетворить запросы всех авиакомпаний, работающих в новосибирском аэропорту.

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