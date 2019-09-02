В первом ЛДС в Республике Алтай залили лед

В Республике Алтай появился первый ледовый дворец спорта. Техническое открытие спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» в селе Майма состоялось 1 сентября, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сегодня у нас пробный запуск, техническое открытие, идет тестирование сложного оборудования, в том числе по заливке льда, остались некоторые доработки, после которых объект начнет функционировать в полную силу», - цитирует официальный сайт Республики Алтай врио главы региона Олега Хорохордина.

Как сообщали Sibnovosti.ru, строительство ледового стадиона с трибунами на 560 зрителей стартовало 2012 году, но затем было остановлено из-за нехватки средств. В 2017 году работы возобновили. В декабре 2017-го объявлялось о том, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2018 году, но этого так и не произошло. В первые годы на строительстве было освоено около 100 млн руб., в дальнейшем из федерального бюджета было выделено 367,6 млн руб.

В ходе дальнейших работ в «Атланте» появятся спортзал с трибунами на 200 человек, фитнес- и тренажерный зал.

Фото: официальный сайт Республики Алтай