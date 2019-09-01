Транспортный каркас Новосибирска ставят на рельсы

Программа развития городского общественного транспорта Новосибирска предполагает масштабные закупки подвижного состава. Областные власти пообещали поддержку в ее реализации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Программу, рассчитанную на ближайшие годы, мэр Анатолий Локоть представил новосибирскому губернатору Андрею Травникову. Это произошло в ходе совещания, состоявшегося на площадке ПАТП-4.

По данным пресс-центра городской администрации, основная идея заключается в построении транспортного каркаса на базе рельсового транспорта: городской электрички, метрополитена и трамвая. К этому добавятся автобусные и троллейбусные магистральные маршруты, а также будут организованы подвозящие маршруты. Все они будут увязаны между собой транспортно-пересадочными узлами.

Для решения первоочередных задач предполагается закупить 50 автобусов городского типа 24 троллейбуса с большим автономным ходом. Кроме того, продолжится программа модернизации трамвайных вагонов предприятием ООО «БКМ-Сибирь» - не менее 10 единиц в год.

«Мы обсудили и объем обновления общественного транспорта на ближайшие четыре года. Только автобусов нам нужно приобретать ежегодно по 100 штук, примерно такие же параметры распространяются на троллейбусы и трамваи. Договорились изыскать возможности для финансирования этой концепции», - приводит пресс-центр мэрии комментарий Андрея Травникова.

Фото: сайт правительства Новосибирской области