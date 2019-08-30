1 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске решили построить еще один хоккейный центр

Главная Экономика
Новосибирск
16:19 30 Августа 2019
хоккей, строительство, школа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске построят спортивно-оздоровительный комплекс «Высшая лига». На его базе предполагается открыть школу хоккейного мастерства под патронажем «Академии Фетисова», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Параметры проекта обсудили сегодня на совещании у мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

«Сегодня потенциальный инвестор привез письмо от Вячеслава Фетисова – мэтра хоккея нашей страны – с просьбой оказать помощь в реализации проекта «Высшая лига». В Московской области уже несколько лет успешно работает хоккейная «Академия Фетисова». Это центр подготовки спортсменов, где растят будущих звезд хоккея. Для Новосибирска это очень актуально – впереди молодежный чемпионат мира по хоккею. Мы намерены поддержать данный проект. Соответствующие поручения относительно этапов его реализации я сегодня дал», – приводит слова главы города пресс-центр мэрии.

Для «Высшей лиги» власти ответили заброшенную территорию в Заельцовском районе, ранее принадлежавшую минобороны РФ. В комплекс войдут собственно ледовая арена в 1,5 тыс. кв. м, фитнес-центр с бассейном, гостиница и ряд других объектов. Строительство займется ООО «СибирьСпортСити». Реализовать проект стоимостью 700 млн руб. планируется в 2020-2022 годы. По предварительным подсчётам, в день комплекс будут посещать около 1 тыс. новосибирцев.

Напомним, к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 году будет построен новый ледовый дворец на левом берегу Оби. Кроме того, к 2020 году предполагается открыть центр хоккейного мастерства на месте бывшего кинотеатра «Космос».  

Фото: страница «Академии Фетисова» в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В новосибирском аэропорту построили фабрику бортпитания

В новосибирском аэропорту построили фабрику бортпитания

29 Августа 2019 г.
Она способна выпускать 4 млн наборов в год
Новости Новосибирска: Новосибирскую коллекторскую фирму вычеркнули из госреестра

Новосибирскую коллекторскую фирму вычеркнули из госреестра

29 Августа 2019 г.
В отношении «Сибирь консалтинг групп» возбудили 186 административных дел
Новости Новосибирска: Число авиарейсов из Сибири в Таиланд может вырасти

Число авиарейсов из Сибири в Таиланд может вырасти

28 Августа 2019 г.
Новые допуски получили «Азур Эйр» и «Победа»
Новости Новосибирска: На новосибирскую жимолость нашлись покупатели из Японии

На новосибирскую жимолость нашлись покупатели из Японии

27 Августа 2019 г.
Кооператив «Мир» договорился о пробных поставках
Новости Новосибирска: РиМ инвестирует в производство на площадях новосибирского «Сибтекстильмаша»

РиМ инвестирует в производство на площадях новосибирского «Сибтекстильмаша»

27 Августа 2019 г.
Компания планирует организовать серийный выпуск оборудования для цифровых подстанций
Новости Новосибирска: Для новосибирского кампуса подбирают площадку

Для новосибирского кампуса подбирают площадку

26 Августа 2019 г.
Одна из них находится в районе бывшего Гусинобродского рынка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Китае у границы с Россией открыли международный порт

В Китае у границы с Россией открыли международный порт

27 Августа 2019 г.
Хуньчунь работает в формате континентального порта
Новости Новосибирска: «Остров будущего» строится в Китае

«Остров будущего» строится в Китае

28 Августа 2019 г.
«Чжанцзян» станет базой развития искусственного интеллекта
Новости Новосибирска: Аппарат полпреда в ДФО перевели во Владивосток

Аппарат полпреда в ДФО перевели во Владивосток

29 Августа 2019 г.
Президент РФ подписал указ о его размещении на острове Русском
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356