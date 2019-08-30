В Новосибирске решили построить еще один хоккейный центр

В Новосибирске построят спортивно-оздоровительный комплекс «Высшая лига». На его базе предполагается открыть школу хоккейного мастерства под патронажем «Академии Фетисова», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Параметры проекта обсудили сегодня на совещании у мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

«Сегодня потенциальный инвестор привез письмо от Вячеслава Фетисова – мэтра хоккея нашей страны – с просьбой оказать помощь в реализации проекта «Высшая лига». В Московской области уже несколько лет успешно работает хоккейная «Академия Фетисова». Это центр подготовки спортсменов, где растят будущих звезд хоккея. Для Новосибирска это очень актуально – впереди молодежный чемпионат мира по хоккею. Мы намерены поддержать данный проект. Соответствующие поручения относительно этапов его реализации я сегодня дал», – приводит слова главы города пресс-центр мэрии.

Для «Высшей лиги» власти ответили заброшенную территорию в Заельцовском районе, ранее принадлежавшую минобороны РФ. В комплекс войдут собственно ледовая арена в 1,5 тыс. кв. м, фитнес-центр с бассейном, гостиница и ряд других объектов. Строительство займется ООО «СибирьСпортСити». Реализовать проект стоимостью 700 млн руб. планируется в 2020-2022 годы. По предварительным подсчётам, в день комплекс будут посещать около 1 тыс. новосибирцев.

Напомним, к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 году будет построен новый ледовый дворец на левом берегу Оби. Кроме того, к 2020 году предполагается открыть центр хоккейного мастерства на месте бывшего кинотеатра «Космос».

Фото: страница «Академии Фетисова» в соцсети «ВКонтакте»