Число авиарейсов из Сибири в Таиланд может вырасти

Авиакомпании «Азур Эйр» и «Победа» получили допуски на ряд рейсов из сибирских аэропортов в Утапао. Это воздушные ворота таиландского курорта Паттайя, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Допуски указаны в приложении к приказу Росавиации. Документ, датированный 27 августа 2019 года, опубликован на сайте ведомства.

«Азур Эйр» получила разрешения на полеты дважды в неделю из Омска, Новокузнецка, Кемерова и Барнаула. «Победа» - на три раза в неделю из Красноярска и Новосибирска.

Кроме того, «Победа» получила допуск на осуществление рейса из Новосибирска на китайский курорт Санья. Также трижды в неделю.

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