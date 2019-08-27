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На новосибирскую жимолость нашлись покупатели из Японии

Главная Экономика
Новосибирск
15:09 27 Августа 2019
азия, экспорт, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Кооператив «Мир» из Кыштовского района Новосибирской области выходит на международный рынок. Он будет заниматься экспортом ягоды в Азию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Предприятие договорилось о пробных поставках в Японию жимолости и облепихи. Ягоду выращивают на территории, граничащей с Васюганскими болотами.

«Жимолость сейчас только начинает быть востребованной, соответственно, эта ниша более-менее свободна, кроме того, она может зимовать спокойно и в холодные зимы – переносит морозы до 45 градусов. Облепиха интересна тем, что у нее более широкий рынок сбыта. И сама ягода, и лист, и кора, – все попадает под реализацию», - приводит комментарий создателя кооператива Дмитрия Стакановского сайт министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

По сообщению ведомства, жимолостью заинтересовались и на Тайване, где ягоду считают эффективным природным красителем.

Весной 2018 года Институт экономики и менеджмента Томского государственного университета подписал инвестиционный меморандум с «Управляющей компанией ТИСК» о запуске стартапа по созданию в Томском районе плантаций лесной ягоды – клюквы, брусники, черники, малины и жимолости. Размер запланированных инвестиций – 5 млрд руб. на 10 лет.

Фото: pixabay.com

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