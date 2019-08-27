РиМ инвестирует в производство на площадях новосибирского «Сибтекстильмаша»

В 2019 году новосибирское АО «Радио и Микроэлектроника» (РиМ) вложит в развитие своей производственной площадки на территории завода «Сибтекстильмаш» около 100 млн руб. Инвестиции пойдут на организацию серийного производства оборудования для цифровых трансформаторных подстанций, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В настоящее время у нас на площадке «Сибтекстильмаша» производственные площади составляют в сумме порядка 20 тыс. кв. м, год назад было 7-8 тыс. кв. м. Мы готовим площади для того, чтобы выйти из пробных партий коммуникационной аппаратуры для цифровых трансформаторных подстанций в серийное производство», - рассказал ТАСС гендиректор РиМ Евгений Букреев.

АО «Радио и Микроэлектроника» осуществляет разработку, производство, внедрение радиоэлектронных приборов и систем любой сложности, включая разработку программного обеспечения, а также их монтаж, пуско-наладку и сопровождение при эксплуатации. Ранее ряд новосибирских компаний, включая РиМ, создали кластер «Цифровая энергетика». Его цель – производство продуктов для цифровизации электрических сетей.

Площадка завода «Сибтекстильмаш» расположена в Ленинском районе Новосибирска. В настоящее время на ее территории создается индустриальный парк.

Фото: сайт АО «Радио и Микроэлектроника»