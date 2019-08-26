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Для новосибирского кампуса подбирают площадку

Главная Экономика
Новосибирск
18:18 26 Августа 2019
строительство, площадка, студенты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области предварительно отобраны три площадки, на одной из которых предстоит построить межвузовский кампус. Предполагается, что студенческий городок будет рассчитан на 20 тыс. обитателей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Одна площадка – в районе «барахолки». Нас интересуют площадки (расположенные) близко к станции метро, вторая - за Библиотекой (Государственной научно-технической библиотеки СО РАН), она тоже доступна, (находится по линии) метро Октябрьская. Третья площадка предполагается в районе устья (реки) Тулки в сторону Бугринского моста от места, где строят ледовый дворец. Она тоже будет доступна до метро Студенческая», - рассказал ТАСС председатель совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой.

Кампус предполагается построить по федеральному проекту «Экспорт образования» с участием частного финансирования.

Ранее и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщал, что совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ и министерством науки и высшего образования России обсуждается создание кампуса на трех площадках - на 3 тыс., 7 тыс. и 10 тыс. мест. Варианты могут быть представлены на международном форуме «Технопром», который состоится в Новосибирске в середине сентября.

Напомним, что руководство соседней Томской области уже подписало соглашение о строительстве кампуса с министерством науки и высшего образования России и ВЭБ.РФ. Он должен будет вмещать также около 20 тыс. человек.

Фото: pixabay.com

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