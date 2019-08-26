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Новосибирским энергетикам не доплатили почти 2,5 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
16:41 26 Августа 2019
долги, тепло, вода
Автор: Sibnovosti.ru
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К 1 августа жители и предприятия Новосибирска задолжали за тепло и горячую воду почти 2,5 млрд руб. Итоги платежей за первые семь месяцев 2019 года подвели в теплосбытовом подразделении Сибирской генерирующей компании (СГК).  

Задолженность физических лиц перед энергетиками почти втрое превышает объем долгов юридических лиц: 1,8 млрд руб. и более 655 млн руб. соответственно. В сегменте юрлиц свыше 222 млн руб. (около трети) приходится на жилищные организации.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, дебиторская задолженность юридических лиц снизилась на 16%. У физических лиц, напротив, зафиксирован рост на 18%. В СГК это объясняют положительной корректировкой в этом году – разница между фактическим потреблением тепла по общедомовым приборам учета в 2018 году и начислениями была включена в квитанции к оплате в первом квартале 2019-го.

«Причины накопившейся задолженности могут быть разные – низкий уровень платежеспособности, забывчивость или безответственное отношение к своим обязательствам. В целом, каждый год платежная дисциплина растет, но уровень ее по-прежнему вызывает обеспокоенность. Иногда только крайние меры – запрет выезда за границу, арест имущества – заставляют потребителей рассчитаться с долгами за отопление и горячую воду. Есть проблемы и с жилищными организациями, которые предпочитают заводить деньги горожан на свои счета и не расплачиваются с поставщиком ресурса. Мы не можем с этим мириться, так как от стабильного поступления денежных средств зависит финансирование ремонтных программ, организация прохождения отопительного сезона», - рассказал директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович.

Новосибирским энергетикам не доплатили почти 2,5 млрд рублей

Обращения энергетиков в суды привели к тому, что за семь месяцев 2019 года в отношении физлиц было вынесено более 11 тыс. судебных приказов о взыскании задолженности в пользу ресурсоснабжающей организации. Выполняя эти решения, судебные приставы наложили 765 арестов на имущество должников-физлиц и взыскали более 93 млн руб.

Еще 101 млн руб. взыскано с юрлиц. В числе основных должников в Новосибирском филиале СГК называют ТСЖ «Уют-2», ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», ОАО ПМСП «Электрон», ООО «Дискус плюс», ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России. 

При этом СГК использует все возможности для решения вопроса о задолженности мирным путем без обращения в суд. Например, путем заключения соглашения о рассрочке платежа. В этом случае сумма оплаты долга делится на несколько частей, выплачивать которые необходимо в определенные даты.

Новосибирским энергетикам не доплатили почти 2,5 млрд рублей

Новосибирские энергетики отмечают, что стоимость всей ремонтной программы на тепловых сетях города составляет 721 млн руб. Таким образом, нынешней суммы задолженности за тепло хватило бы на три года ремонтов в таких объемах.

По материалам Сибирской генерирующей компании

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