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Таможенники Сибири утроили выдачу ПТС на ввезенные автомобили

Главная Экономика
Новосибирск
12:19 26 Августа 2019
таможня, авто, паспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сибирские таможенники зафиксировали резкий рост количество выданных физическим лицам паспортов транспортных средств (ПТС). За семь месяцев 2019 года их число достигло 1,2 тыс., что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Примерно половина этих ПТС выдана на Новосибирской таможне. Здесь рост составил 4,4 раза. Почти такой же относительный рост зарегистрирован и на Алтайской таможне. По данным Сибирского таможенного управления (СТУ), одна из причин изменения статистических данных - ввоз на территорию Киргизии большого количества автомобилей по более низким ставкам таможенных платежей до ее вступления в ЕАЭС (в 2014 году). Из Киргизии за январь-июль 2019 года было ввезено через сибирские таможни с выдачей ПТС 752 автомобиля.

«Использование на территории Российской Федерации транспортных средств, находящихся на регистрационном учете в Киргизской Республике, ввезенных из третьих стран и выпущенных в свободное обращение на территории Киргизской Республики после 1 января 2014 года, допускается только лицами, постоянно проживающим в Киргизской Республике», - напомнили в связи с этим в СТУ.

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