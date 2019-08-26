ТВС-2ДТС новосибирской разработки станет основой для нового самолета

Легкий самолет ТВС-2ДТС или «Байкал», который будет выпускать «Улан-Удэнский авиазавод» (У-УАЗ), станет основой нового воздушного судна. О планах авиастроителей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«ТВС-2ДТС - экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы создается новый серийный самолет», - сообщили ТАСС в министерстве промышленности и торговли РФ.

В министерстве не уточнили, кто станет разработчиком нового легкомоторного самолета. Но отметили, что он создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. Ранее говорилось о том, что в этих целях создается именно ТВС-2ДТС.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ТВС-2ДТС был создан в Новосибирске Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Чаплыгина. Самолет-демонстратор впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2017, куда он своим ходом без посадок долетел из Новосибирска. В феврале 2018 года было объявлено о том, что У-УАЗ до 2025 года выпустит не менее 200 ТВС-2ДТС. Соответствующее соглашение подписали правительства Бурятии и Якутии, минтранса и минпромторга РФ, а также АО «Вертолеты России» (У-УАЗ входит в состав этого холдинга).