23 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Дзержинском районе Новосибирска СГК проложит 100 метров «умной» трубы

Главная Экономика
Новосибирск
14:38 23 Августа 2019
теплоснабжение, капремонт, дома
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) меняют 101 м тепловой сети на пересечении ул. Бориса Богаткова и Есенина в Дзержинском районе Новосибирска. На этом участке трубопровод еще советского производства заменит «умная» труба.

В ходе ремонтных работ теплоэнергетики заменят прямой и обратный трубопровод диаметром 920 и 1020 мм, длиной 78 и 23 м соответственно. Чтобы не разрывать дорожное полотно старую трубу демонтируют путем вытягивания через два промежуточных шурфа.

Как рассказали в Новосибирском филиале СГК, возраст этого магистрального трубопровода превышает 40 лет. За последнее время здесь устранено пять серьезных дефектов, из-за которых под отключения отопления и горячей воды попадало почти 600 зданий – многоквартирные дома, социальные учреждения, административные здания.

«В связи с растущей динамикой повреждений, а также по результатам диагностики, которая показала несколько аварийно опасных участков, было принято решение заменить этот трубопровод в рамках текущего ремонта 2019 года. Эти работы важны для улучшения надежности теплоснабжения жителей Дзержинского района», - прокомментировал советник гендиректора новосибирского теплосетевого подразделения СГК Егор Шавшин.

На этом участке будет проложена предизоллированная труба в ППУ, так называемая «умная» труба с системой оперативно-диспетчерского контроля. Это позволит постоянно контролировать состояние теплосети. «Умные» трубы СГК применяет, как правило, на сложных и проблемных участках, в том числе под важными транспортными артериями. Они оснащены специальными датчиками, сигнал с которых поступает в диспетчерский пункт управления при повреждении металла или попадании в изоляцию воды.

По данным СГК, работы будут завершены 25 августа. Благоустройство на участке восстановят до 10 сентября.

Напомним, что в 2019 году СГК отремонтирует в Новосибирске 27 км теплосетей, из которых 5 км – это капремонт протяженных участков тепломагистралей. Всего в зоне ответственности энергетиков СГК более 3 тыс. км новосибирских теплосетей. Впервые за последние годы в городе перекладывают 12 крупных участков теплосетей общей протяженностью 5 км. Это те места, где зафиксировано наибольшее количество серьезных дефектов.

По материалам Сибирской генерирующей компании

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Строительство нового корпуса новосибирского лицея завершат к сентябрю 2020 года

Строительство нового корпуса новосибирского лицея завершат к сентябрю 2020 года

22 Августа 2019 г.
Темпы строительства оказались выше предполагавшихся
Новости Новосибирска: Новосибирскому Академпарку рекомендовали расширение без нарушения ландшафта

Новосибирскому Академпарку рекомендовали расширение без нарушения ландшафта

22 Августа 2019 г.
Для новых резидентов уже нет места
Новости Новосибирска: Главгосэкспертиза одобрила проект станции новосибирского метрополитена

Главгосэкспертиза одобрила проект станции новосибирского метрополитена

21 Августа 2019 г.
«Спортивную» должны ввести в эксплуатацию в 2022 году
Новости Новосибирска: «Сибирская усадьба» откроет молзавод в Новосибирске

«Сибирская усадьба» откроет молзавод в Новосибирске

16 Августа 2019 г.
Его продукция сможет занять до 10% городского рынка
Новости Новосибирска: Новосибирский аэропорт строит спорткомплекс для Оби

Новосибирский аэропорт строит спорткомплекс для Оби

15 Августа 2019 г.
Компания вложила в проект 105 млн рублей
Новости Новосибирска: Вуз построит общежитие в центре Новосибирска

Вуз построит общежитие в центре Новосибирска

14 Августа 2019 г.
НГУЭУ получил субсидию минобрнауки РФ
Новости компаний
22/08
Opel - доступная немецкая надежность
22/08
Холдингу «Сибирский цемент» исполняется 15 лет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: От новосибирского ЖК «Парадиз» останется ровное место

От новосибирского ЖК «Парадиз» останется ровное место

19 Августа 2019 г.
Мэрия решила ликвидировать котлован
Новости Новосибирска: Китайский самолет ARJ21 опробовали в условиях нагорья

Китайский самолет ARJ21 опробовали в условиях нагорья

21 Августа 2019 г.
Тестовый полет прошел в провинции Юньнань
Новости Новосибирска: Владимир Тарасенко захватил Кубок Стэнли в Новосибирск

Владимир Тарасенко захватил Кубок Стэнли в Новосибирск

20 Августа 2019 г.
Увидеть главный трофей мирового клубного хоккея и его обладателя можно было в ЛДС «Сибирь»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356