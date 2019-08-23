В Дзержинском районе Новосибирска СГК проложит 100 метров «умной» трубы

Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) меняют 101 м тепловой сети на пересечении ул. Бориса Богаткова и Есенина в Дзержинском районе Новосибирска. На этом участке трубопровод еще советского производства заменит «умная» труба.

В ходе ремонтных работ теплоэнергетики заменят прямой и обратный трубопровод диаметром 920 и 1020 мм, длиной 78 и 23 м соответственно. Чтобы не разрывать дорожное полотно старую трубу демонтируют путем вытягивания через два промежуточных шурфа.

Как рассказали в Новосибирском филиале СГК, возраст этого магистрального трубопровода превышает 40 лет. За последнее время здесь устранено пять серьезных дефектов, из-за которых под отключения отопления и горячей воды попадало почти 600 зданий – многоквартирные дома, социальные учреждения, административные здания.

«В связи с растущей динамикой повреждений, а также по результатам диагностики, которая показала несколько аварийно опасных участков, было принято решение заменить этот трубопровод в рамках текущего ремонта 2019 года. Эти работы важны для улучшения надежности теплоснабжения жителей Дзержинского района», - прокомментировал советник гендиректора новосибирского теплосетевого подразделения СГК Егор Шавшин.

На этом участке будет проложена предизоллированная труба в ППУ, так называемая «умная» труба с системой оперативно-диспетчерского контроля. Это позволит постоянно контролировать состояние теплосети. «Умные» трубы СГК применяет, как правило, на сложных и проблемных участках, в том числе под важными транспортными артериями. Они оснащены специальными датчиками, сигнал с которых поступает в диспетчерский пункт управления при повреждении металла или попадании в изоляцию воды.

По данным СГК, работы будут завершены 25 августа. Благоустройство на участке восстановят до 10 сентября.

Напомним, что в 2019 году СГК отремонтирует в Новосибирске 27 км теплосетей, из которых 5 км – это капремонт протяженных участков тепломагистралей. Всего в зоне ответственности энергетиков СГК более 3 тыс. км новосибирских теплосетей. Впервые за последние годы в городе перекладывают 12 крупных участков теплосетей общей протяженностью 5 км. Это те места, где зафиксировано наибольшее количество серьезных дефектов.

По материалам Сибирской генерирующей компании