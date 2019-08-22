Строительство нового корпуса новосибирского лицея завершат к сентябрю 2020 года

Мэрия считает возможным завершить строительство корпуса начальной школы для лицея №130 в новосибирском Академгородке к 1 сентября 2020 года. О ходе строительства сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ЗАО «Ремонтно-строительное управление №5 «Новосибирскгражданстрой» приступило к строительству дополнительного корпуса лицея №130 им. Лаврентьева в марте этого года. Тогда сообщалось, что работы должны быть завершены до конца 2020-го. Проект оценивается в 447 млн руб.

«Мы договорились с подрядчиком об ускорении сроков строительства и вводе объекта к сентябрю следующего года», – заявил вчера мэр Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра мэрии, в новом четырехэтажном корпусе, соединенном с лицеем теплым переходом, разместится начальная школа. Здесь появятся бассейн, два спортивных зала, лабораторный корпус для учащихся старшей школы.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook