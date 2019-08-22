Новосибирскому Академпарку рекомендовали расширение без нарушения ландшафта

АО «Технопарк новосибирского Академгородка» (Академпарк) предложил построить еще три здания. Действующие площади Академпарка уже не способны принять всех потенциальных резидентов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах строительства гендиректор Академпарка Владимир Никонов рассказал на заседании регионального инвестиционного совета. По его данным, свободных площадей уже нет.

«За прошлый год неудовлетворенные обращения мы оцениваем примерно в 15 тыс. кв. м», - пояснил руководитель компании.

В июле этого года Академпарк опубликовал извещение о проведении открытого запроса предложений по формированию условий реализации проекта строительства административного здания. В нем говорится о проекте офисно-лабораторного здания площадью 5 тыс. кв. м для размещения резидентов не менее, чем на 90% полезной площади объекта.

«Рекомендовано одобрить предложение руководящих органов АО «Академпарк» по развитию офисно-производственной инфраструктуры научно-технологического парка новосибирского Академгородка, на принадлежащих Обществу земельных участках, путем привлечения инвесторов из числа компаний-резидентов технопарка. Развитие инфраструктуры Технопарка на этом этапе планируется осуществить путем строительства трех дополнительных зданий. Губернатор подчеркнул: строительство новых зданий на территории Технопарка не должно испортить существующую уникальную архитектуру и ландшафт Академгородка», - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона по итогам заседания инвестсовета.

Фото: сайт АО «Технопарк новосибирского Академгородка»