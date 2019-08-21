Главгосэкспертиза одобрила проект станции новосибирского метрополитена

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение на проект станции новосибирского метрополитена «Спортивная». Она должна быть построена к предстоящему в 2023 году молодежному чемпионату мира по хоккею (МЧМ-2023), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Спортивная» будет расположена на левом берегу Оби на действующей линии метрополитена между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Ее главная цель – обеспечить транспортную доступность будущего ледового дворца спорта. Строить «Спортивную» предполагается без остановки движения поездов.

«Станция нанизана на существующую эстакаду. Пассажирские платформы – боковые, как на станции метро «Речной вокзал». Вестибюли станции находятся в уровне земли, а платформы в уровне эстакады на отметке более пяти метров. Конструкции станции проектируются независимыми от конструкций существующей эстакады. Для сохранения теплового режима боковых платформ предусматриваются утепленные перегородки с дверями, дублирующими двери электропоездов между платформами и холодной эстакадой», - сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По данным муниципальных властей, на площадке строительства будущей станции уже проделана часть подготовительной работы. Здесь демонтировано строение, срезан растительный грунт на площади 26 тыс. кв. м, завезено более 800 т песка.

«Спортивную» предполагается ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Фото: сайт МУП «Новосибирский метрополитен»