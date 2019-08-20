СГК и новосибирские общественники: открытый диалог на фоне ремонта

Лидеры общественности Новосибирска проинспектировали ход ремонтов городских тепломагистралей, которые ведет Сибирская генерирующая компания (СГК). С представителями компании они обсудили не только качество работ, но и объем финансирования ремонтов, который обеспечил бы безаварийную работу сетей.

Общественники и блогеры побывали на одном из участков капитального ремонта теплосетей на ул. Мира в левобережной части Новосибирска. Как им рассказал директор по тепловым сетям СГК Антон Баев, здесь перекладывают тепломагистраль диаметром 800 мм и протяженностью 268 м. Этот участок был проложен еще в 1971 году и значительно изношен – за последние три года энергетики устранили шесть серьезных дефектов. Между тем, к теплосети подключены 228 объектов: жилые дома, школы, детсады и др. Капремонт на ул. Мира стоимостью 28,4 млн руб. подрядчик завершит в конце августа.

В беседе с общественниками энергетики выразили обеспокоенность состоянием сетей и, как следствие, ростом числа дефектов. Поскольку проектный срок службы трубы составляет 30 лет, в год необходимо менять больше 3% их общей протяженности. А совместная с муниципалитетом ремонтная программа предусматривает замену менее 1%. То есть ремонтов надо делать в три раза больше, чтобы сохранить сети хотя бы в том же состоянии. Для этого нужны инвестиции.

«Экскурсии на места ремонтов важны, но они не заменят следующего этапа взаимодействия – сухих, угрюмых разборов относительно цифр, фактов по тарифу», - подчеркнул представитель общественности Андрей Гладченко.

Он также выразил надежду на то, что политика СГК в отношении тарифов будет открыта и аргументирована.

«Такие встречи полезны. Самое главное, чтобы это не было разовой акцией. Сегодня мы ржавые трубы посмотрели. Я как гуманитарий мало, что в этом понимаю, но впечатление производит», - поделился общественный деятель Виктор Козодой.

Он добавил, что, прежде всего, важно участие жителей в обсуждении тарифов, четкое обоснование необходимости их роста.

«Хороший вопрос задал Андрей Гладченко о взаимодействии с ведомственными котельными, которые также оказывают влияние на тариф. Пользуясь случаем, хочу сказать, что вопросов на самом деле много, поэтому хорошо, что компания пытается показать свою открытость. Но надо обсуждать и другие вопросы», - продолжил Виктор Козодой.

В свою очередь, общественник Сергей Дьячков отметил, что общение с компанией продолжится: «Происходящее сегодня, по большому счету наша заслуга – следствие того, что мы делали. Я почти уверен, что что-то не показывают, наверное, можно придраться. Но это первый шаг. Мы получили много полезной информации. Это не одноразовое мероприятие – надо продолжать практику общения с горожанами».

По его словам, компания показала много, но есть над чем еще работать и налаживать взаимодействие с обществом.

В 2019 году впервые за последние годы в городе перекладывают 12 крупных участков теплосетей общей протяженностью 5,02 км. Это те места, где в последние годы зафиксировано наибольшее количество серьезных дефектов.

По материалам Сибирской генерирующей компании