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«Сибирская усадьба» откроет молзавод в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
11:51 16 Августа 2019
строительство, завод, производство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Октябрьском районе Новосибирска в ноябре 2019 года начнет работу новый молокоперерабатывающий завод.  Его строит потребительский сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Сибирская усадьба», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Завод будет выпускать более 30 видов продукции. Стоимость проекта составляет около 120 млн руб. Как уточнил председатель «Сибирской усадьбы» Владимир Теедемаа, в ноябре предприятие начнет работу в тестовом режиме. Запуск завода и выход на плановую мощность запланирован на февраль 2020 года.

«После запуска завода стартовые объемы выпускаемой продукции – 20-25 т в сутки, в перспективе – 50 т. Это составит, по оценке специалистов, около 10% рынка потребляемой в Новосибирске молочной продукции», - приводит пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолий Локтя.

«Сибирская усадьба» занимается выращиванием коров и производством молока в Коченевском и Искитимском районах Новосибирской области. В перечне минсельхоза региона указано шесть предприятий, занимающихся переработкой молока в Новосибирске. Всего таких в области – 39.

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