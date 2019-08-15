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Новосибирский аэропорт строит спорткомплекс для Оби

Главная Экономика
Новосибирск
12:36 15 Августа 2019
аэропорт, строительство, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Оби Новосибирской области началось строительство спортивного центра. 105 млн руб. в проект вложило АО «Аэропорт Толмачево», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы аэропорта, площадь комплекса, возводимого у средней образовательной школы №2, составит 1,5 тыс. кв. м. В одноэтажном здании и трехэтажной пристройке разместятся зал для занятий по мини-футболу, баскетболу или волейболу и т. д.

Подрядчика строительства на конкурсной основе выбрала мэрия Оби. Планируется, что объект будет сдан в 2020 году.

Аэропорт Толмачёво является градообразующим предприятием Оби. Население города составляет около 29 тыс. человек.

«Участие в строительстве спортивного центра в городе Обь является продолжением проектов аэропорта Толмачёво по поддержке массовых видов спорта, развитию детского спорта и популяризации здорового образа жизни среди жителей региона», - прокомментировал старт проекта гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Фото: пресс-служба АО «Аэропорт Толмачево»

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