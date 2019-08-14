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Вуз построит общежитие в центре Новосибирска

Главная Экономика
Новосибирск
17:49 14 Августа 2019
вуз, строительство, субсидии
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) построит новое общежитие на углу ул. Фрунзе и Ломоносова. Вуз получил целевую субсидию минобрнауки РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новое общежитие возле второго учебного корпуса университета будет представлять собой 17-этажное здание общей площадью 9,1 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 403 места.

«В настоящее время объявлен конкурс на выбор генерального подрядчика строительства, итоги которого станут известны 21 августа. Нормативный срок строительства – 18 месяцев, строительные работы начнутся уже осенью. Первых студентов заселят в общежитие летом 2021 года», - говорится в сообщении НГУЭУ.

В университете сегодня обучается около 10 тыс. студентов.

Фото: сайт Новосибирского государственного университета экономики и управления

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