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Резко выросли поставки новосибирского меда в Китай

Главная Экономика
Новосибирск
17:19 14 Августа 2019
китай, экспорт, россельхознадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Поставки меда из Новосибирской области в Китай в этом году уже почти вдвое превысили результат всего прошлого года. О росте объема экспорта этого продукта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Из Новосибирской области, по данным регионального управления Россельхознадзора, отправлено в КНР с начала 2019 года 23,9 т меда. Результат всего прошлого года – 13,6 т. Как уточнили в ведомстве, всего было зарегистрировано девять экспортных партий. С территории региона мед вывозили автомобильным транспортом.

Как сообщали Sibnovosti.ru, более 90 заявок поступило от хозяйств Новосибирской области, намеревающихся поставлять продукцию растениеводства в Китай. По данным Сибирского таможенного управления, объем новосибирского экспорта в КНР в первом полугодии 2019 года составил $235,5 млн.

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