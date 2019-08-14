Новосибирские накопители энергии нашли путь к Персидскому заливу

Новосибирское ООО «Системы накопления энергии» (СНЭ) заключило соглашение с Nano Imports General Trading из Объединенных Арабских Эмиратов. Оно касается продвижения продукции СНЭ на рынок государств Персидского залива, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ООО СНЭ – совместное предприятие Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» и новосибирской компании «Системы постоянного тока». Оно занимается оказанием инжиниринговых услуг в области хранения электрической энергии: от расчета и обоснования применения СНЭ до разработки и изготовления опытных образцов.

По данным «Роснано», в мае 2019 года в СНЭ завершили испытания первого российского накопителя большой мощности с установленной мощностью 1,2 МВт и энергоемкостью 500 кВт•ч.

«Соглашение с дубайской компанией станет нашим первым проектом на международном рынке. Ее глубокая экспертиза в странах Персидского залива и энтузиазм в области инновационных решений в энергетике расширят возможности применения нашей технологии», - привела пресс-служба «Роснано» комментарий гендиректора ООО СНЭ Вячеслава Колесникова.

Фото: сайт «Системы накопления энергии»