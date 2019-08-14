Юрий Трутнев предложил начать в ДФО эксперимент по новой системе управления лесным хозяйством

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил начать в Дальнем Востоке эксперимент по новой системе управления лесным хозяйством, которая будет основана на космическом мониторинге.

«Лесное хозяйство у нас используется плохо. Около 1% (ВВП) России приносит лес, а леса в России 25% от объема ресурсов лесного планеты Земля. Дикая диспропорция. Мы предлагаем на территории Дальнего Востока провести эксперимент. Начать прямо с нас и внедрить новую систему управления лесным хозяйством, основанную на данных космического мониторинга, потому что мы десятилетиями говорим: давайте проведем таксацию, давайте посчитаем каждое дерево», - сказал Трутнев журналистам по итогам заседания по развитию лесной отрасли.

По его словам, современные технологии, космическая съемка позволяют дать породный состав достаточно точно, а также предоставить информацию о количестве и тд.

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