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Для ТОСЭР могут ослабить ограничения по видам деятельности

Главная Экономика
Новосибирск
14:28 13 Августа 2019
министр, территория, деятельность
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское правительство может внести коррективы в правила функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). О новой возможности для их развития сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Недавно был на совещании в министерстве экономического развития Российской Федерации, которое сейчас рассматривает возможность для всех ТОСЭР убрать разрешительный подход, когда мы выбираем те виды деятельности, которые нам интересны, и оставить только запретительные. Грубо говоря, будет разрешено все, кроме производства там подакцизных товаров и т. д. Практически все регионы это предложение поддержали, потому что это гораздо удобнее», - рассказал сегодня и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В настоящее время в постановлениях правительства РФ указываются разрешенные виды деятельности в определенной ТОСЭР. В Новосибирской области созданы две такие территории – «Линёво» и «Горный». Например, для «Линёво» утверждены 18 возможных видов экономической деятельности от обогащения угля до производства кожи.

По данным Льва Решетникова, к настоящему времени инвестсовет при губернаторе Новосибирской области одобрил семь проектов для «Линёво» на общую сумму 1,9 млрд руб. В федеральный реестр резидентов занесен пока только один - ООО «ЭваЛинК» (входит в группу «Обувь России»). В 2018-2019 годы на создание инфраструктуры для резидентов областной бюджет выделил 82 млн руб. Значительная часть средств этого года предназначена для создания подстанции. В «Горном» резидентов пока нет. Обсуждение ряда проектов для этой ТОСЭР на инвестсовете возможно в 2019 году.

Как отметил Лев Решетников, сейчас минфин России разрабатывает методику оценки эффективности уже созданных ТОСЭР.

«Минфин говорит: почему мы создали там-то и там-то ТОСЭР, там до сих пор никого нет? ... Зачем мы их создаем, они неэффективны, давайте их убирать», - изложил он позицию федерального министерства.

После проведения такой оценки возможно обсуждение перспектив формирования новых ТОСЭР. И. о. министра не исключил, что тогда область вернется к проекту создания ТОСЭР на базе сразу трех районов – Черепановского, Маслянинского и Сузунского. О том, что область намерена подать соответствующую заявку, ее руководитель Андрей Травников говорил в конце 2017 года.

Фото: сайт АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»

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