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Маткапитал привлекает сибирских «черных» кредиторов

Главная Экономика
Новосибирск
11:19 12 Августа 2019
кредиты, банк, маткапитал
Автор: Sibnovosti.ru
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Большинство «черных» кредиторов в Сибирском федеральном округе, Забайкальском крае и Республике Бурятия предпочитают заниматься незаконными операциями с материнским капиталом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Таковы результаты исследования, проведенного Сибирским Главным управлением Банка России.

Эксперты Сибирского ГУ в первом полугодии 2019 года выявили на этой территории в общей сложности 166 нелегальных участников финансового рынка. Две трети из них занимались незаконной выдачей займов населению с привлечением средств материнского капитала.

«По этой схеме черные кредиторы выдавали своим клиентам займы, обеспеченные жилищными кредитами. Ипотека гасилась за счет средств маткапитала, а граждане получали деньги и при этом отдавали комиссию нелегалам. В среднем она составляла 15%», - рассказали в Сибирском ГУ Банка России.

Единственным регионом, где не было зафиксировано подобных операций, оказалась Томская область.

В сообщении Сибирского ГУ отмечается, что с 1 октября 2019 года выдавать гражданам потребительские займы, обеспеченные ипотекой, смогут только профессиональные кредиторы, которые поднадзорны Банку России. Запрет не коснется «Росвоенипотеки» и уполномоченных «Дом.рф» организаций.

Фото: pixabay.com

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