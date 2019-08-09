Минсельхоз РФ поддержал уничтожение «санкционки»

Минсельхоз РФ выступил против введения запрета на уничтожение запрещенных к ввозу в Россию продуктов. В ведомстве считают, что это вызвало бы ряд проблем, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Позиция министерства изложена в письме заместителя главы минсельхоза Оксаны Лут. Он является ответом на запрос комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству «о возможности введения запрета на уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов».

«Запрещенная к ввозу продукция ввозится в РФ, как правило, в сопровождении поддельных сопроводительных документов либо такие документы отсутствуют, что может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, высоким рискам заноса на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных, что в свою очередь ставит под угрозу безопасность РФ», - говорится в письме, которое цитирует ТАСС.

Кроме того, по словам автора письма, введение запрета «может создать дополнительные условия для нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров, в том числе представляющих потенциальную опасность в связи с нарушением правил ввоза товаров».

Российское продовольственное эмбарго было введено в 2014 году. Нелегально ввозимые продукты уничтожаются с 2015 года. В прошлом году Россельхознадзор сообщал о том, что на 9 июля этого года было уничтожено 25,1 тыс. т такой продукции.

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