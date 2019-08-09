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«Новосибирскавтодор» построит второй участок улицы Титова

Главная Экономика
Новосибирск
12:09 9 Августа 2019
дорога, строительство, этап
Автор: Sibnovosti.ru
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Управление дорожного строительства Новосибирска заключило с ОАО «Новосибирскавтодор» контракт на строительство второго этапа ул. Титова. Работы рассчитаны на три года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь в документе идет об участке, протянувшемся от ул. Заозерной до ул. Порт-Артурской. Его протяженность составляет около 0,8 км. Контракт подразумевает подготовку рабочей документации и собственно строительно-монтажные работы.

«Число полос движения – 4, ширина проезжей части – 15 метров. К автомобильной дороги будет примыкать тротуар с правой стороны шириной 3 метра. В рамках проекта предусмотрен вынос инженерных коммуникаций (сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, электрических сетей, линий связи.) На объекте планируется установка новых светофорных объектов и остановочных пунктов общественного транспорта с автобусными павильонами», - рассказали о проекте в пресс-службе «Новосибирскавтодора».

В июне 2019 года был сдан в эксплуатацию первый участок ул. Титова – от ул. Бийской до ул. Заозерной. Его протяженность составляет около 0,7 км.

Фото: сайт ОАО «Новосибирскавтодор»

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