«Новосибирскавтодор» построит второй участок улицы Титова

Управление дорожного строительства Новосибирска заключило с ОАО «Новосибирскавтодор» контракт на строительство второго этапа ул. Титова. Работы рассчитаны на три года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь в документе идет об участке, протянувшемся от ул. Заозерной до ул. Порт-Артурской. Его протяженность составляет около 0,8 км. Контракт подразумевает подготовку рабочей документации и собственно строительно-монтажные работы.

«Число полос движения – 4, ширина проезжей части – 15 метров. К автомобильной дороги будет примыкать тротуар с правой стороны шириной 3 метра. В рамках проекта предусмотрен вынос инженерных коммуникаций (сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, электрических сетей, линий связи.) На объекте планируется установка новых светофорных объектов и остановочных пунктов общественного транспорта с автобусными павильонами», - рассказали о проекте в пресс-службе «Новосибирскавтодора».

В июне 2019 года был сдан в эксплуатацию первый участок ул. Титова – от ул. Бийской до ул. Заозерной. Его протяженность составляет около 0,7 км.

Фото: сайт ОАО «Новосибирскавтодор»