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В России зафиксирован резкий рост цен на хлеб

Главная Экономика
Новосибирск
15:11 8 Августа 2019
продукты, россия, цены
Автор: Sibnovosti.ru
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Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что с января по июль 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий повысилась на 7,7% относительно аналогичного периода 2018 года.

По итогам июля самым дорогим оказался черный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019-го его цена составляла 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года. Цены белого хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта выросли на 8,3% — до 75,87 руб./кг. Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 руб./кг.

Фото Yandex.ru

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