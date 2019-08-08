Товарооборот РФ и Китая в январе-июле вырос на 4,7%

Товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев 2019 года составил 61,133 млрд долларов, что на 4,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,8% и достиг 26,67 млрд долларов, при этом импорт из России в КНР вырос на 9,4%, - до 34,46 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил отметку в 100 млрд долларов.

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