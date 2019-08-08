В Республике Алтай могут ввести курортный сбор

Вопрос о введении курортного сбора в Республике Алтай является актуальным. Решение по этому поводу может быть принято в ближайшее время, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин провел в Горно-Алтайске расширенное совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

«Планируем рассмотреть вопрос (о введении курортного сбора), возможно, и введем. (Рассмотрим тему) в ближайшее время», - сказал врио главы республики Олег Хорохордин после совещания (цитата по ТАСС).

В 2017 году был принят закон о взимании в качестве эксперимента курортного сбора в четырех регионах России. В их числе, Алтайский край. В Республике Алтай в 2018 году побывало 2,12 млн туристов. По данным Ростуризма, 90% гостей приезжает в регион с мая по октябрь.

«Здесь не нужно гнаться за количеством, необходимо обеспечить прирост категории туристов, которые принесут наибольший доход субъекту, расширять географию полетов, создавать конкурентоспособный турпродукт. Нужна поддержка региона в организации в межсезонье якорного мероприятия, которое привлечет большое количество гостей. Кроме того, хочу отметить некоторую нехватку в республике качественных объектов питания, особенно предлагающих национальную кухню, и необходимость строительства новых отелей и кемпингов», - заявила на совещании руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в апреле этого года в городе-курорте Белокуриха в Алтайском крае подвели итоги введения курортного сбора.

«Эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае начался в мае прошлого года. Первоначально прогнозировалось, что отдыхающие в санаториях и гостиницах Белокурихи направят на развитие городской инфраструктуры в виде курортного сбора 34 млн рублей. Позже, после анализа туристического потока, этот показатель был скорректирован до 20 млн. В результате в 2018 году в фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 20,6 млн рублей», - говорилось тогда в сообщении регионального парламента.

В связи с этим даже было предложено уменьшить размер курортного сбора в 2020 году с 50 до 30 руб. с человека в сутки.

Фото: официальный сайт Республики Алтай