8 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Республике Алтай могут ввести курортный сбор

Главная Экономика
Новосибирск
11:07 8 Августа 2019
сборы, туристы, министр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Вопрос о введении курортного сбора в Республике Алтай является актуальным. Решение по этому поводу может быть принято в ближайшее время, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин провел в Горно-Алтайске расширенное совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

«Планируем рассмотреть вопрос (о введении курортного сбора), возможно, и введем. (Рассмотрим тему) в ближайшее время», - сказал врио главы республики Олег Хорохордин после совещания (цитата по ТАСС).

В 2017 году был принят закон о взимании в качестве эксперимента курортного сбора в четырех регионах России. В их числе, Алтайский край. В Республике Алтай в 2018 году побывало 2,12 млн туристов. По данным Ростуризма, 90% гостей приезжает в регион с мая по октябрь.

«Здесь не нужно гнаться за количеством, необходимо обеспечить прирост категории туристов, которые принесут наибольший доход субъекту, расширять географию полетов, создавать конкурентоспособный турпродукт. Нужна поддержка региона в организации в межсезонье якорного мероприятия, которое привлечет большое количество гостей. Кроме того, хочу отметить некоторую нехватку в республике качественных объектов питания, особенно предлагающих национальную кухню, и необходимость строительства новых отелей и кемпингов», - заявила на совещании руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в апреле этого года в городе-курорте Белокуриха в Алтайском крае подвели итоги введения курортного сбора.

«Эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае начался в мае прошлого года. Первоначально прогнозировалось, что отдыхающие в санаториях и гостиницах Белокурихи направят на развитие городской инфраструктуры в виде курортного сбора 34 млн рублей. Позже, после анализа туристического потока, этот показатель был скорректирован до 20 млн. В результате в 2018 году в фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 20,6 млн рублей», - говорилось тогда в сообщении регионального парламента.

В связи с этим даже было предложено уменьшить размер курортного сбора в 2020 году с 50 до 30 руб. с человека в сутки.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Товарооборот РФ и Китая в январе-июле вырос на 4,7%

Товарооборот РФ и Китая в январе-июле вырос на 4,7%

8 Августа 2019 г.
Товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев 2019 года составил 61,133 млрд долларов
Новости Новосибирска: Строительство завода солей под Новосибирском получило статус масштабного инвестпроекта

Строительство завода солей под Новосибирском получило статус масштабного инвестпроекта

7 Августа 2019 г.
Объем инвестиций составит более 150 млн рублей
Новости Новосибирска: Новосибирский областной фонд снизил ставку микрозаймов

Новосибирский областной фонд снизил ставку микрозаймов

5 Августа 2019 г.
Снижение составило 0,25%
Новости Новосибирска: Подрядчику предстоит заново асфальтировать улицу в Новосибирске

Подрядчику предстоит заново асфальтировать улицу в Новосибирске

5 Августа 2019 г.
Мэрию не устроило качество работы ООО «Перлит-Строй» на ул. Большевистской
Новости Новосибирска: Северный въезд в Новосибирск станет шире

Северный въезд в Новосибирск станет шире

4 Августа 2019 г.
Началась реконструкция ул. Кедровой
Новости Новосибирска: «Сибирская аграрная группа» готова купить крупнейший новосибирский свинокомплекс

«Сибирская аграрная группа» готова купить крупнейший новосибирский свинокомплекс

2 Августа 2019 г.
Томская компания обратилась за согласованием сделки по «Кудряшовскому» в ФАС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Чжанцзякоу планирует стать центром китайской водородной энергетики

Чжанцзякоу планирует стать центром китайской водородной энергетики

6 Августа 2019 г.
В городе разработан план развития этой отрасли
Новости Новосибирска: Чжанцзякоу и Ухань пополнили список китайских «городов без курения»

Чжанцзякоу и Ухань пополнили список китайских «городов без курения»

5 Августа 2019 г.
Здесь вступили в силу новые правила контроля над табаком
Новости Новосибирска: Исчезнувшее деревянное новосибирское панно всплыло на аукционе

Исчезнувшее деревянное новосибирское панно всплыло на аукционе

6 Августа 2019 г.
За «Рождение Оби» попросили $300 тысяч
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356