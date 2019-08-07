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Строительство завода солей под Новосибирском получило статус масштабного инвестпроекта

Главная Экономика
Новосибирск
16:09 7 Августа 2019
завод, проект, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о реализации масштабного инвестпроекта – строительстве завода по производству солей и редкоземельных металлов. Он будет размещен на территории опережающего социально-экономического развития «Линёво», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Документ датирован 6 августа. По данным правительства региона, производство ООО ПК «Лантан» разместится на площади 1,6 га. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Объем инвестиций превысит 150 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, совет по инвестициям Новосибирской области поддержал проект еще осенью 2018 года. Тогда говорилось о том, что предприятие намерено выпускать 400 т соли молибдена и 200 т соли цветных металлов в год. Потребителями продукции станут нефтяные компании и предприятия по производству катализаторов.

11 июня комиссия правительства Новосибирской области по масштабным инвестиционным проектам планировала принять решение о предоставлении ООО ПК «Лантан» без торгов права аренды земли в ТОСЭР. Но тогда обсуждение пришлось отложить по просьбе АО «СКТБ Катализатор». Ходатайство бенефициара инициатора проекта было вызвана тем, что работы по выносу инженерных сетей с участка еще не завершены.

Фото: инвестиционный портал Новосибирской области

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