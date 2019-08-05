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Новосибирский областной фонд снизил ставку микрозаймов

Главная Экономика
Новосибирск
17:59 5 Августа 2019
банк, фонд, ставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский областной фонд микрофинансирования снизил ставку при предоставлении микрозаймов малому бизнесу. Теперь она составляет 7,25% годовых вместо 7,5%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В фонде пояснили, что это решение вызвано снижением ключевой ставки Центробанком. Заявку на получение микрозайма на новых условиях можно было отправить уже сегодня.

Фонд предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в сфере обрабатывающих производств, науки и научного обслуживания, здравоохранения, торговли, строительства и др. В течение января-июля 2019 года было выдано 159 займов на сумму 345 млн руб.

Фото: pixabay.com

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