Подрядчику предстоит заново асфальтировать улицу в Новосибирске

Компании «Перлит-Строй» предстоит снять и заменить часть недавно уложенного ею асфальта на ул. Большевистской. Качество работ не удовлетворило мэрию Новосибирска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-центра городской администрации, речь идет о необходимости заменить асфальтовое покрытие на площади 2-3 тыс. кв. м. Участок ул. Большевистской от дома №48 до ул. Выборной ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его протяженность составляет 1,79 км.

«Обнаружены нарушения в укладке дорожного полотна. Это подтвердили лабораторные и производственные испытания. Верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части выполнен с нарушением технологии. Кроме того, состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси оказался плохого качества», - привел пресс-центр комментарий мэра Анатолия Локтя.

В сообщении подчеркивается, что незапланированные работы подрядчик проведет за свой счет.

Напомним, ООО «Перлит-Строй» является также подрядчиком реконструкции Михайловской набережной Оби. В 2018 году мэрия Новосибирска уже направляла компании требование устранить на набережной дефекты плиточного покрытия и обустройства газонов.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook