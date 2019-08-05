5 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Подрядчику предстоит заново асфальтировать улицу в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
13:54 5 Августа 2019
ремонт, дороги, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Компании «Перлит-Строй» предстоит снять и заменить часть недавно уложенного ею асфальта на ул. Большевистской. Качество работ не удовлетворило мэрию Новосибирска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-центра городской администрации, речь идет о необходимости заменить асфальтовое покрытие на площади 2-3 тыс. кв. м. Участок ул. Большевистской от дома №48 до ул. Выборной ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его протяженность составляет 1,79 км.

«Обнаружены нарушения в укладке дорожного полотна. Это подтвердили лабораторные и производственные испытания. Верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части выполнен с нарушением технологии. Кроме того, состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси оказался плохого качества», - привел пресс-центр комментарий мэра Анатолия Локтя.

В сообщении подчеркивается, что незапланированные работы подрядчик проведет за свой счет.

Напомним, ООО «Перлит-Строй» является также подрядчиком реконструкции Михайловской набережной Оби. В 2018 году мэрия Новосибирска уже направляла компании требование устранить на набережной дефекты плиточного покрытия и обустройства газонов.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Северный въезд в Новосибирск станет шире

Северный въезд в Новосибирск станет шире

4 Августа 2019 г.
Началась реконструкция ул. Кедровой
Новости Новосибирска: «Сибирская аграрная группа» готова купить крупнейший новосибирский свинокомплекс

«Сибирская аграрная группа» готова купить крупнейший новосибирский свинокомплекс

2 Августа 2019 г.
Томская компания обратилась за согласованием сделки по «Кудряшовскому» в ФАС
Новости Новосибирска: Красноярскому краю выделили дополнительные средства на борьбу с пожарами

Красноярскому краю выделили дополнительные средства на борьбу с пожарами

26 Июля 2019 г.
Деньги направило федеральное агентство лесного хозяйства
Новости Новосибирска: Рост жилищного строительства отмечен в половине регионов Сибири

Рост жилищного строительства отмечен в половине регионов Сибири

26 Июля 2019 г.
Всего за полугодие в СФО введено в строй 2,42 млн кв. м жилья
Новости Новосибирска: Новосибирский долгострой пообещали завершить к концу года

Новосибирский долгострой пообещали завершить к концу года

26 Июля 2019 г.
Удалось собрать средства на завершение строительства дома на ул. Учительской
Новости Новосибирска: Инвесторы завода ферросплавов проиграли иск к правительству Красноярского края

Инвесторы завода ферросплавов проиграли иск к правительству Красноярского края

26 Июля 2019 г.
Строители требовали 23,5 млрд рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Горно-Алтайский музей получил сруб скифской гробницы

Горно-Алтайский музей получил сруб скифской гробницы

2 Августа 2019 г.
Это самая древняя деревянная погребальная конструкция из найденных в России
Новости Новосибирска: Кинотеатр «Рассвет» в Новосибирске возобновил работу после снижения арендной платы

Кинотеатр «Рассвет» в Новосибирске возобновил работу после снижения арендной платы

2 Августа 2019 г.
Спортивный комплекс «Фламинго» должен быть сдан к концу года
Новости Новосибирска: Научные открытия запечатлели на стенах НГТУ НЭТИ

Научные открытия запечатлели на стенах НГТУ НЭТИ

5 Августа 2019 г.
В новосибирском фестивале «Графит науки» приняли участие художники из разных городов России
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356