Северный въезд в Новосибирск станет шире

Улица Кедровая на севере Новосибирска в результате реконструкции будет расширена до четырех полос. Начавшиеся этим летом работы продлятся два года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Длина участка от ул. Лобачевского,9 до городской черты составляет немногим более 700 м. Стоимость работ – 192 млн руб.

«Основная часть денежных средств предусмотрена на вынос коммуникаций, обустройство ливневой канализации – эти работы начнутся уже в ближайшее время. Ремонт дорожного полотна запланирован на следующий год», - сообщил пресс-центр мэрии.

Реконструкция ул. Кедровой, которая является частью северного въезда в Новосибирск, ведется в два этапа. После того как завершатся работы на отрезке от ул. Лобачевского, 9 до ул. Краузе, дорожники приступят к расширению дороги от Мочищенского шоссе до ул. Лобачевского,9.

Фото: электронный справочник 2ГИС