2 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

«Сибирская аграрная группа» готова купить крупнейший новосибирский свинокомплекс

Главная Экономика
Новосибирск
11:10 2 Августа 2019
свиной, группа, фас
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

АО «Сибирская аграрная группа» (САГ) намерено стать владельцем «Кудряшовского» - крупнейшего свинокомплекса в Новосибирской области. Соответствующие ходатайства томская компания направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Одно из ходатайств касается приобретения голосующих акций АО «Кудряшовское». Другое - доли в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат». Количество акций и размер доли в сообщениях ФАС не указываются.

Свинокомплекс «Кудряшовский» и мясокомбинат входят в состав агропромышленного холдинга «КоПитания». После ввода в строй нового свинокомплекса в 2014 году производство товарных свиней в АО «Кудряшовское» составило около 350 тыс. голов в год или 40 тыс. т мяса в живом весе. При начале строительства инвестиции оценивались в 2,3 млрд руб. Мясокомбинат был введен в строй в 2009 году с производственной мощностью 54 тыс. т готовой продукции в год.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале июня 2019 года САГ объявила о покупке активов в Кемеровской области - сельскохозяйственного производственного комплекса «Чистогорский» и имущества свиноводческого цеха «Славино».

Фото: сайт АО «Сибирская аграрная группа»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Красноярскому краю выделили дополнительные средства на борьбу с пожарами

Красноярскому краю выделили дополнительные средства на борьбу с пожарами

26 Июля 2019 г.
Деньги направило федеральное агентство лесного хозяйства
Новости Новосибирска: Рост жилищного строительства отмечен в половине регионов Сибири

Рост жилищного строительства отмечен в половине регионов Сибири

26 Июля 2019 г.
Всего за полугодие в СФО введено в строй 2,42 млн кв. м жилья
Новости Новосибирска: Новосибирский долгострой пообещали завершить к концу года

Новосибирский долгострой пообещали завершить к концу года

26 Июля 2019 г.
Удалось собрать средства на завершение строительства дома на ул. Учительской
Новости Новосибирска: Инвесторы завода ферросплавов проиграли иск к правительству Красноярского края

Инвесторы завода ферросплавов проиграли иск к правительству Красноярского края

26 Июля 2019 г.
Строители требовали 23,5 млрд рублей
Новости Новосибирска: Робот-сканер облегчит диагностику труб новосибирских теплосетей

Робот-сканер облегчит диагностику труб новосибирских теплосетей

25 Июля 2019 г.
СГК начала использовать телеуправляемый комплекс при обследовании теплосетей города
Новости Новосибирска: У сибирской промышленности замедлился темп роста

У сибирской промышленности замедлился темп роста

24 Июля 2019 г.
По итогам первого полугодия индекс промпроизводства в СФО составил 101,3%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Авиашоу под Новосибирском посетили десятки тысяч зрителей

Авиашоу под Новосибирском посетили десятки тысяч зрителей

29 Июля 2019 г.
Зрители смогли увидеть выступления пилотажных групп «Русь», «Соколы России», «Барсы»
Новости Новосибирска: Доля новой экономики в китайском ВВП превысила 16%

Доля новой экономики в китайском ВВП превысила 16%

31 Июля 2019 г.
Добавленная стоимость в этой сфере в 2018 году составила 14,53 трлн юаней
Новости Новосибирска: Рослесхоз: в Красноярском крае нет кризисной ситуации с лесными пожарами

Рослесхоз: в Красноярском крае нет кризисной ситуации с лесными пожарами

29 Июля 2019 г.
Площадь возгораний в два раза меньше, чем в прошлом году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356