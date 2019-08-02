«Сибирская аграрная группа» готова купить крупнейший новосибирский свинокомплекс

АО «Сибирская аграрная группа» (САГ) намерено стать владельцем «Кудряшовского» - крупнейшего свинокомплекса в Новосибирской области. Соответствующие ходатайства томская компания направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Одно из ходатайств касается приобретения голосующих акций АО «Кудряшовское». Другое - доли в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат». Количество акций и размер доли в сообщениях ФАС не указываются.

Свинокомплекс «Кудряшовский» и мясокомбинат входят в состав агропромышленного холдинга «КоПитания». После ввода в строй нового свинокомплекса в 2014 году производство товарных свиней в АО «Кудряшовское» составило около 350 тыс. голов в год или 40 тыс. т мяса в живом весе. При начале строительства инвестиции оценивались в 2,3 млрд руб. Мясокомбинат был введен в строй в 2009 году с производственной мощностью 54 тыс. т готовой продукции в год.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале июня 2019 года САГ объявила о покупке активов в Кемеровской области - сельскохозяйственного производственного комплекса «Чистогорский» и имущества свиноводческого цеха «Славино».

Фото: сайт АО «Сибирская аграрная группа»